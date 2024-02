À Madagascar, un établissement scolaire retrouve des couleurs grâce à l’association Misaotra

Voilà 3 semaines que l'association humanitaire saint-pierraise Misaotra est à Madagascar. L’occasion pour Hervé et Chantal Huet de retrouver l'école qu’ils ont financée. Lors de leur dernier appel au don, 18 000 euros ont été récoltés à Saint-Pierre et Miquelon.

Après le passage du cyclone Batsirai et Freddy en 2022, la ville de Mananjary a été ravagée. Plus de 20 000 personnes ont dû quitter leur domicile. Le collège s’est alors transformé en centre d’hébergement d’urgence grâce à l’aide apportée par la communauté des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny.

Ni portes, ni fenêtres, ni tables : les écoliers suivaient les cours dispensés sous les ruines. Alors pour réhabiliter les quelques bâtiments, un appel aux dons avait été lancé l’an dernier dans l'archipel. Plus de 18 000 euros ont ainsi été récoltés par l’association Misaotra. Un an plus tard, tout a changé. Et même si l’on compte encore, faute de place, pas moins de 66 élèves dans une classe de 5e, l’école a pu reprendre quelques couleurs, symbole d’espoir pour tous ces jeunes écoliers.

Récit à Madagascar de Mathias Raynaud et Solo Randria :