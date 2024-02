Des retrouvailles à 12 500 kilomètres de l'archipel pour l'association Misaotra et soeur Noéline

L'association humanitaire saint-pierraise Misaotra est à Madagascar depuis trois semaines. Au programme : des rencontres avec les écoliers parrainés et des retrouvailles. Chantal et Hervé Huet ont passé du temps avec Sœur Noéline, ancienne religieuse de l'archipel.

Sœur Noéline et Saint-Pierre et Miquelon, c'est une longue histoire. La religieuse a officié dans l'archipel pendant neuf ans. Elle a quitté Notre Dame des Ardilliers en 2017, puis elle a voyagé : Haïti, Paris et enfin Madagascar où elle a posé ses valises.

Des périples qui l'ont finalement remise sur la route de Chantal et Hervé Huet, tous deux à la tête de l'association Misaotra. Les vieux amis se sont retrouvés en plein océan Indien, des retrouvailles à 12 500 kilomètres de là où ils s'étaient dit au revoir voici sept ans. Désormais, elle est devenue sœur supérieure avec toute une communauté à superviser.

Son récit dans un nouvel épisode de la série de reportages à Madagascar réalisée par Mathias Raynaud et Solo Randria :