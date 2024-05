À Miquelon, les curieux invités à découvrir l'univers d'un élevage caprin

Une exploitation de Miquelon a ouvert ses portes au public ce 1er mai. L'occasion pour les visiteurs de rencontrer les animaux et d'en savoir plus sur le métier d'éleveur.

Les jeunes curieux ont répondu présents pour cette première journée portes ouvertes proposée par un élevage caprin de Miquelon. Une rencontre privilégiée avec les petites chèvres. L'occasion pour les plus jeunes de se créer de nouveaux souvenirs. Et pour les plus grands, de retomber en enfance.

Producteurs et consommateurs

Cette journée, c'est aussi un trait d'union entre producteurs et consommateurs. "On a eu énormément de questions", explique Ketty Orsiny, gérante de l'exploitation "Les saveurs fermières". L'opportunité aussi pour les gourmands de goûter les productions.

Le reportage de Sony Chamsidine et Alice de Lizarraga :