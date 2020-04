La paroisse de Saint-Pierre et Miquelon diffuse la messe en direct sur Facebook pendant le confinement

En période de confinement, l'église de Saint-Pierre innove et propose désormais des célébrations religieuses en ligne et en direct. À l'approche des fêtes de Pâques, cette initiative permettra aux croyants de continuer à vivre leur foi, malgré le coronavirus.

Marie Daoudal •

Le coronavirus touche aussi les églises. Depuis le début de la crise sanitaire, les prêtres de l'archipel sont obligés de s'adapter pour continuer à assurer un service religieux. Face au confinement, l'église de Saint-Pierre a choisi de tester les messes via Facebook live.



Les paroissiens peuvent désormais suivre l'office en direct depuis leur canapé, en se rendant sur la page Facebook Paroisses SPM. Une grande partie des célébrations religieuses sont effectuées par ce biais, explique l'abbé Thébaut. Les confessions et la communion, en revanche, demeurent impossibles à mener par médias interposés.



Les célébrations pascales à la radio

En plus d'être en ligne, le chemin de croix du vendredi saint et la messe dominicale de Pâques seront retransmis sur la radio Saint-Pierre et Miquelon la 1ère. Et ceux qui ne souhaitent pas tout écouter "pourront toujours regarder le facebook live en différé et sauter les passages qui les ennuient", plaisante l'homme d'église.



Entretien avec l'abbé Thébaut réalisé par Martine Briand.

