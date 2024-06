Aidée par des élèves de SEGPA, l'association France Nature Environnement cultive des légumes pour les restaurateurs et commerçants

France Nature Environnement et les élèves de la section Segpa du collège Saint-Christophe proposent leur nouvelle production locale de pomme de terre, de topinambour, de navet, de la ciboulette ou encore de chou, de quoi préparer de bonnes recettes avec des produits bio.

C'est une collaboration qui porte ses fruits, celle entre France Nature Environnement et les élèves de la section Segpa du collège Saint-Christophe.

La récolte de cette année, issue du jardin partagé de l'association, sera de nouveau proposée dans les commerces bio et les restaurants de Saint-Pierre et Miquelon.

L'expérience a été lancée l'année dernière et au vu de son succès a donc été renouvelée. Les premières récoltes ont lieu en ce moment dans le jardin de l'association située à l'angle de la rue Maréchal Foch et de la rue Maréchal de Lattre-de-Tassigny à Saint-Pierre.

Objectif de cette initiative : fournir aux boutiques spécialisées dans le bio des produits élaborés et nettoyés par les élèves du collège Saint-Christophe, produire des légumes que l'on ne trouve pas souvent dans l'archipel et inviter les gens à manger plus de légumes.

Le reportage d'Aldric Lahiton et de Jérôme Anger.