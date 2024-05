Ambiance western et acrobaties ont conquis le public lors du dernier spectacle d'Atmos'fers

Partager :

Avec "Il était une fois à Ouest", ces 18 et 19 mai, les membres d'Atmos'fers ont fait voyager leur public, direction le Far-West. Au programme de ces deux heures de représentation : voltige à cheval, danse country, et spectacle vivant. Le résultat: des spectateurs conquis et des organisateurs satisfaits.

Une ambiance western s'est installée au centre équestre de Saint-Pierre le temps d'un week-end. Après des mois de travail, l'association Atmos'fers a présenté son spectacle "Il était une fois à Ouest". Un événement réalisé avec le soutien d'Eklectik et de l'Atelier danse. Deux représentations étaient programmées : samedi 18 et dimanche 19 mai. À lire aussi : Derniers préparatifs pour le spectacle équestre "Il était une fois à Ouest" de l'association Atmos'fers Maîtrise des figures tout en maintenant la vitesse du cheval, jeu des comédiens, danse country... Un résultat source de satisfaction pour les spectateurs mais aussi pour les organisateurs. Kim Baïla et Léna Thobie-Gorce ont assisté au premier rendez-vous :

