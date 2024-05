Derniers préparatifs pour le spectacle équestre "Il était une fois à l'Ouest" de l'association Atmos'fers

A quelques jours de la présentation au public de leur nouveau spectacle, les membres d'Atmos'fers se retrouvent régulièrement pour peaufiner les derniers détails.

L'ambiance western s'installe de plus en plus du côté du manège du centre équestre de Saint-Pierre. A travers des décors, comme la porte d'un saloon... Mais aussi une princesse indienne Petite Rivière qui Chante et son fidèle guetteur Castor Teigneux, du village de Ruisseau qui fait des Bonds à quelques miles de la petite bourgade d' Inachi Town, ou encore un croque-mort à l'humour noir, des cowboys...

A quelques jours des deux représentations d'"Il était une fois à l'Ouest", les membres de l'association Atmos'fers sont dans les tout derniers préparatifs de leur nouveau spectacle.

Ce projet est mené en partenariat avec deux autres associations de l'archipel : l'atelier de danse et Eklectik. Les représentations auront lieu samedi 18 et dimanche 19 mai à 21 heures. Kim Baïla et Léna Thobie-Gorce ont assisté à l'une des dernières répétitions :