Des animations sur le thème d'Halloween à la bibliothèque de Saint-Pierre

Une tradition importée

La bibliothèque municipale de Saint-Pierre se met aux couleurs d'Halloween pendant les vacances scolaires. À travers des lectures et des ateliers de bricolage, les enfants profitent de ces animations thématiques pour en apprendre davantage sur cette fête que certains s'apprêtent à célébrer.À Saint-Pierre et Miquelon, on considère que les festivités d'Halloween ont connu leur apogée au cours des années 90 lorsqu'importées par des familles originaires de Terre-Neuve. Une tradition qui perdure encore aujourd'hui avec des rues parsemées d'enfants déguisés pour la soirée du 31 octobre.Le reportage de Myriam Ponet.