Arrivée en voilier à Saint-Pierre et Miquelon, cette famille de navigateurs a finalement choisi d'y rester

Il y a un an, Guillaume posait ses valises à Saint-Pierre avec sa famille. La joyeuse troupe voyage à bord d'un voilier et propose désormais aux gens de l'archipel de partager un moment sur l'eau avec eux.

Arthur, c'est le nom du bateau de la famille Ponçon. "Un projet familial" témoigne Guillaume, le papa. Parti de Bretagne il y a un an, l'équipage a choisi de mettre le cap sur Saint-Pierre et Miquelon, en passant par l'Islande et le Groënland. Suite à une première expérience dans les régions du Nord en 2015 et 2016, Guillaume et sa famille avaient à coeur de revenir dans les eaux qui les ont séduits.

C'est un petit archipel isolé qu'on voulait découvrir. C'est dans une zone de navigation qui nous plaît bien. Guillaume Ponçon

En 2011, le père de famille a commencé à faire des stages de voile avec l'idée de parcourir le monde avec une maison flottante. Puis le premier tour de l'Atlantique en bateau est arrivé, en même temps que la famille s'est agrandie. Il a alors fallu investir dans un navire plus grand pour embarquer tout le monde dans l'aventure. Pour Guillaume, "cette zone de navigation est formidable. Et mon dada à moi, c'est l'exploration"

Arthur le voilier, en rade • ©GP

"On voudrait rester un peu plus longtemps"

Explorateurs dans l'âme, Guillaume Ponçon et son équipage comptent profiter du territoire de Saint-Pierre et Miquelon un peu plus longtemps que prévu. "Les enfants se plaisent très bien. On a la chance d'avoir une école de voile avec un yacht club.Donc on voudrait rester un peu plus longtemps, pour que les enfants profitent de l'école et des activités qu'il y a ici." confie Guillaume.

La famille de navigateurs jette l'ancre sur les territoires du Nord • ©GP

Tout en profitant de leur séjour dans l'archipel, la petite troupe compte poursuivre sa découverte de la région avec Arthur, le voilier. Et pour partager cette passion de la navigation, les curieux sont même invités à une balade dans nos eaux en leur compagnie.

Guillaume Ponçon le capitaine du voilier Arthur était l'invité de l'émission C'est vous qui le dites le 18 septembre dernier :