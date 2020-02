Un atelier de création de bande-dessinée pour de jeunes dessinateurs en herbe

Du 24 au 28 janvier 2020, le centre culturel et sportif de Saint-Pierre propose un stage de découverte de la BD. L’auteur de bandes-dessinées Anthony Dugenest apprend à de jeunes artistes prometteurs à concevoir une planche.



Ils sont très imaginatifs (…) Ils ont des idées farfelues et parfois très intéressantes. - Anthony Dugenest, auteur de bandes-dessinées de Wanga Comics Productions

Un auteur de comics 100% français

Un stage de découverte de la bande-dessinée est proposé aux jeunes âgés de 8 à 14 ans de Saint-Pierre-et-Miquelon toute cette semaine par le CCS. Du scénario au dessin et de l’encrage à la couleur, les enfants apprennent à créer leur propre scénario illustré. Ces « BDistes » en devenir, sont tous fans du neuvième art et débordent d’imagination.Un reportage de Marie-Paule Vidal et Robin Droulez.Anthony Dugenest était déjà venu l’an dernier dans l'archipel pour encadrer des jeunes. Il est auteur de BD depuis une vingtaine d’années. Anthony est non seulement scénariste et dessinateur mais aussi encreur et coloriste. Il a effectué de nombreuses collaborations pour divers studios français, américains et canadiens. Inspiré aussi bien par la BD franco-belge de Tintin que par l’univers Marvel, il souhaite offrir des séries comics 100% « made in France » et transmettre sa passion.Ces ateliers pourraient bien susciter des vocations chez ces petits dessinateurs.