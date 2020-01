Un atelier photo pour les élèves du lycée Emile Letournel

Des élèves du lycée Emile Letournel ont participé à un atelier animé par le photographe Patrice Terraz.

Mehdi Elghazouani •

©saintpierremiquelon

Patrice Terraz est photographe professionnel et parcourt l'Outremer pour y découvrir le quotidien de la jeunesse de ces différents territoires.Présent à Saint-Pierre et Miquelon dans le cadre d'un projet ministériel, il animait ce mercredi 29 janvier un atelier auprès d'une vingtaine d'élèves de terminale Bac Pro du lycée Emile Letournel. Une exposition de leurs clichés sera ensuite proposée au CDI de l'établissement.Le reportage d'Aldric Lahiton et Jérôme Anger.