Avant la Toussaint, le rythme des livraisons s'accélère pour le fleuriste de Saint-Pierre

Cette année encore, à l'occasion de la Toussaint, de nombreux bouquets seront déposés sur les tombes en hommage aux défunts. De l'aéroport à la boutique, nous avons suivi le circuit des fleurs qui seront choisies.

Redaction SPM •

Nouvelle livraison de fleurs pour Jacques Poulain. À quelques jours de la Toussaint, c'est la 3e fois cette semaine que le seul fleuriste de Saint-Pierre se rend à l'aéroport pour réceptionner sa marchandise. Dans les cartons qu'il charge dans son camion : des roses ou encore des chrysanthèmes. "C'est un week-end un peu plus chargé avec la Toussaint qui s'en vient. Donc on a prévu un petit peu plus de fleurs", explique Jacques Poulain.

Ouverture des cartons

Pas de temps à perdre pour l'artisan. Direction "Au Jardin fleuri", son commerce. À l'ouverture des cartons, le choix ne manque pas. En coulisse, l'équipe s'active. Ces derniers jours n'ont pas été de tout repos, même si la période de la Toussaint représente une part relativement faible du chiffre d'affaires. "Je dirais que la Toussaint est la plus petite des fêtes. Elle s'étale sur tout le mois d'octobre (...). Sur les derniers jours on a un peu plus de travail avec les fleurs fraîches. Mais à Saint-Pierre, la Toussaint, ce sont surtout les fleurs artificielles déposées au cimetière ", explique le fleuriste.

Seul professionnel de l'archipel, Jacques Poulain craint de ne pouvoir désormais répondre à toutes les demandes.

Le reportage de Sony Chamsidine et Jérôme Anger :