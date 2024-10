Avec sa cuisine végétarienne, le chef auvergnat Adrien Sallas s'est fait une place à Saint-Pierre-et-Miquelon

Adrien Sallas est chef cuisinier au Bar à Quai depuis son ouverture. Rencontre avec un chef amoureux des plats réconfortants.

Alix Desse •

Lorsque l'hiver dernier j'ai rencontré Adrien Sallas dans le restaurant dans lequel il cuisine, je suis tombé sous le charme d'un passionné du terroir. Auvergnat de naissance, le jeune homme a connu un cursus scolaire en lien avec son histoire personnelle et une passion de toujours : la cuisine.

Derrière le comptoir du Bar à Quai, il se raconte : enfance, école, études, cuisine et découverte de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est un chef cuisinier plein de talent et d'ambitions. Sa table est bien connue dans l'archipel.

Il est le chef de l'unique restaurant qui ne sert pas de viande sur le Caillou ; un défi relevé par Marie-Maud Girardin sur un territoire où le gibier et la chasse sont coutumes et traditions. Alors comment un chef venant du Massif Central, patrie du jambon et de la salers, la ferrandaise et l'aubrac s'est-il adapté ?

Le pot-au-feu du chef Adrien Sallas • ©A. Desse

Nous avons passé une matinée avec le chef, le temps de discuter et cuisiner ensemble un pot-au-feu végétarien.

Pour en savoir plus sur le parcours du jeune homme, ses aspirations et ses nombreux secrets de cuisine, c'est par ici :