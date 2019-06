Les balades natures à l'ère du numérique

SAINT-PIERRE ET MIQUELON 1ÈRE La collectivité territoriale de Saint-Pierre proposera une nouvelle formule d'Ecobalade dès la fin du mois de juin. Armés d'une paire de jumelles et d'une tablette numérique, les promeneurs pourront observer la faune et la flore de la vallée du Milieu.

© Margot Hutton/SPM la 1ère