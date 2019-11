Le BSAM Garonne de la Marine Nationale en escale à Saint-Pierre

Le bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain (BSAM) Garonne était en escale à Saint-Pierre ces derniers jours. L'occasion de s'offrir en visite à la population.

Une escale pour la bonne cause

Basé à Brest, le BSAM Garonne s'apprête à rejoindre son port d'attache après un déploiement de longue durée visant à tester ses caractériques en conditions difficiles. Passé par le sud du Groenland et la mer du Labrador, le navire en a profité pour effectuer une escale de trois jours à Saint-Pierre.Une escale qui a permis à la population de visiter ce bâtiment flambant neuf de la Marine Nationale, sorti du chantier Piriou à Concarneau en avril dernier.Le reportage de Martine Briand et Jérôme Anger.L'escale du navire aura également servi la cause de l'association Un bouchon, un sourire qui en profité pour embarquer à son bord 950 kg de bouchons, soit l'équivalent de deux années de collecte.Les explications de Michel Le Carduner, coordinateur de l'association.