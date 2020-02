Des centaines d’enfants célèbrent Mardi Gras à Saint-Pierre-et-Miquelon

L’ambiance était au rendez-vous pour l’édition 2020 du carnaval de Saint-Pierre-et-Miquelon. Au programme de ce mardi 25 février, défilés, jeux, déguisements et spectacles de magie et de jonglerie.

Inès Pons-Teixeira •

200 bambins réunis à l’Île aux Enfants

©saintpierremiquelon

Plusieurs événements étaient organisés à travers l'archipel ce mardi 25 février, jour de carnaval, pour cet événement attendu des petits comme des plus grands.Plus de 200 enfants de moins 7 ans se sont réunis à l’Île aux Enfants, accompagnés de leurs parents. Au programme, déguisements, jeux et tirage au sort du roi, de la reine, du prince et de la princesse du carnaval. Maxence Belnoue et Lizie Orsiny ont été élus roi et reine du carnaval. Kylian Téletchéa et Rose Levêque sont, quant à eux, le prince et la princesse.Retrouvez le reportage de Marie-Paule Vidal et Jérôme Anger.

Mardi Gras au centre culturel et sportif



Le centre culturel, de son côté, invitait des enfants à venir célébrer le carnaval à partir de 14h30. Au programme, un spectacle de magie et de jonglerie avec « Freddo le magicien », une présentation des enfants costumés et même un goûter.



Défilé atypique dans les rues de Miquelon



La fête s'est prolongée également dans les rues de Miquelon. Parents et enfants ont défilé jusqu'au centre des loisirs, où diverses activités et jeux les attendaient.

Avec des costumes toujours plus inventifs et un grand nombre de participants, c'est un bilan réussi pour cette édition 2020 de Mardi Gras.