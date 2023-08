Centre de secours de Langlade : face au manque de moyens et d'infirmiers, le maire réclame une nouvelle convention avec l'hôpital

Ouvert depuis le 15 juillet dernier, le poste de secours du Gouvernement à Langlade est bel et bien opérationnel, avec deux sapeurs-pompiers disponibles 24 heures sur 24 pour intervenir. Cette année toutefois, aucun infirmier n’est présent et aucun soin médical ne peut donc être prodigué en dehors des premiers secours.

Calypso Vanier •

Compresses, désinfectants et paire de ciseaux, c'est à peu près tout ce dont disposent les sapeurs-pompiers du centre de secours de Langlade. Or la population de Langlade double en période estivale avec les nombreux Saint-pierrais qui viennent dans leurs résidences secondaires et les touristes.

Du coup, lorsque des soins plus importants sont nécessaires, les patients sont obligés de se rendre à Miquelon, quitte à surcharger selon les sapeurs-pompiers le centre de secours local, "véritable petit poste hospitalier médical".

Le maire veut une nouvelle convention avec le Centre hospitalier

Pour remédier à cette situation, le maire de Miquelon-Langlade Franck Detcheverry veut une nouvelle convention avec le Centre hospitalier François-Dunan de l'archipel, afin de pouvoir bénéficier à minima d'une trousse de secours complète et mieux adaptée pour les infirmiers sapeurs-pompiers.

Les explications de Calypso Vanier et d’Arnaud Delayre :