Clap de fin pour les vacances après un été réussi pour le centre aéré de Saint-Pierre

Fin des vacances. À Saint-Pierre, "Le Relais des enfants" était ouvert depuis début juillet. Un peu plus de 200 enfants ont été accueillis cette saison estivale. La dernière journée était consacrée aux plus petits, ils ont pu profiter de structures gonflables, achetées par la mairie.

Anastasia Laguerra •

Vous les avez peut-être aperçus, deux châteaux gonflables se sont dressés devant le Relais des enfants, ce jeudi matin. Des structures financées par la municipalité, pour clôturer comme il se doit la fin des vacances. Sans surprise, elles ont fait le bonheur des plus petits.

Le reportage de Marie Paturel et Jérôme Anger :

Cet été, le centre aéré "Le Relais des enfants" a reçu 212 enfants. Les conditions d'accueil étaient optimales, car depuis juillet il a déménagé dans l'ancienne école maternelle Henriette Bonin. Un espace plus grand, pour le plus grand bonheur des enfants, mais aussi de l'encadrement forcément. Nathalie Janil, la responsable du Relais des enfants fait le bilan au micro de Marie Paturel et Jérôme Anger :