Le Conseil territorial des jeunes présenté aux élèves de l'archipel

L'élection du Conseil territorial des jeunes aura lieu le 29 novembre. A l'approche de l'échéance, une présentation est faite dans les établissements scolaires de l'archipel.

Rôle et missions du CTJ, mais aussi droits et devoirs des jeunes élus... Autant de sujets abordés cette semaine dans les établissements d'enseignement secondaire de l'archipel. A l'approche de la prochaine élection du Conseil territorial des jeunes, une campagne d'information est menée auprès des élèves de la 5à la 1Au total, 18 conseillers, 9 filles et 9 garçons seront élus. Le dépôt des candidatures est fixé au 20 novembre. Pour se présenter, un bulletin d’inscription avec l’autorisation parentale doit être remis à l’Hôtel du Territoire à Saint-Pierre ou à la Délégation territoriale de Miquelon, entre 14h et 18h.Le reportage de Claudio Arthur et Alain Rebmann, lors de la présentation du CTJ aux élèves du collège Saint-Christophe à Saint-Pierre :