Coronavirus : les établissements scolaires fermeront à Saint-Pierre-et-Miquelon

À la suite des mesures annoncées dans les dernières heures par le Premier ministre Edouard Philippe, et après une visioconférence avec tous les préfets des territoires ultramarins tenue par la ministre des Outre-mers Annick Girardin depuis la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet de l’archipel Thierry Devimeux annonce la fermeture dès ce lundi de tous les établissements recevant des enfants, de la crèche jusqu’au lycée, en passant par les écoles et les collèges.Le préfet explique avoir pris sa décision en raison de l’inquiétude croissante manifestée par les parents d’élèves au cours du week-end. Vendredi , il avait indiqué que les écoles resteraient ouvertes jusqu’au retour des résultats du premier test de coronavirus sur l’archipel, envoyé dans un laboratoire d’Halifax, et qui doivent être connus ce lundi.Une réunion se tient en ce dimanche après-midi au service de l’Education de Saint-Pierre afin de déterminer les modalités de mise en œuvre de cette mesure, et notamment le processus d’enseignement à distance proposé aux élèves qui permettra la continuité éducative.