Coronavirus : la population de Saint-Pierre et Miquelon partage ses bons plans en période de confinement

Contrainte en grande majorité de rester à domicile, la population de Saint-Pierre et Miquelon a investi les réseaux sociaux afin de partager des suggestions d'occupations en ce temps de confinement.

Mehdi Elghazouani •

©saintpierremiquelon

Le confinement lié à la crise du coronavirus ne révèle pas que des tracas. Sur les réseaux sociaux, la population de Saint-Pierre et Miquelon met la technologie au service du partage et de la solidarité.Dans un groupe Facebook appelé "Tu fais quoi tantôt ?" , les photos et vidéos se succèdent pour échanger des suggestions d'activités pour les petits et les grands. Entre les idées de bricolages et les jeux de société, les recettes de cuisine et autres images de pâtisseries y connaissent également un vif succès.Lancé ce mardi sur la page Facebook de Saint-Pierre et Miquelon la 1ère, le groupe de discussion Tu fais quoi tantôt ? réunit déjà plusieurs centaines d'abonnés.Isabelle Thomelin s'est intéressée à vos nombreuses publications.