Les étudiants sont arrivés

C'est une semaine qui s'annonce riche pour une trentaine d'étudiants venus de l'Hexagone et du Québec.Réunions, ateliers, ou visites de terrain, ils vont pouvoir découvrir l'archipel et s'en inspirer dans le cadre de leurs futurs projets de recherche.Cette formation de haut niveau sur le risque côtier les emmènera de Miquelon à Saint-Pierre encadrés par neuf enseignants venus des deux côtés de l'Atlantique.Trois années après la création de l'Institut France Québec Maritime, cette initiative place Saint-Pierre et Miquelon au coeur des échanges et de la coopération scientifique et maritime souhaitée par les deux pays.Retrouvez ci-dessous le reportage de Linda Saci et d'Enzo Giugliano