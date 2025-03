Pour le tournoi de futsal de Miquelon, les bénévoles de l’ASM ont fait revivre l'incontournable bar Chez Peco

En marge du tournoi de futsal de Miquelon, ce samedi soir, un monument du village a réouvert ses portes. Pour l’occasion, les bénévoles de l’ASM ont pris possession du bar l’Entre-nous afin de proposer une soirée festive aux footballeurs de l’archipel venus pour l’occasion.

On ne peut pas se tromper. En ce samedi soir Chez Peco, la couleur orange était de mise derrière le comptoir du bar. En effet, les bénévoles historiques de l’ASM assurent le service en ce jour de fête pour le football local. Dans la salle, des joueurs et de nombreux aux clients profitent de l’occasion pour une petite sortie.

Musiques, sourires et verres remplis sont au rendez-vous. Gino Bonnieul, le président, se réjouit de cette réouverture le temps d’une soirée : “On voulait vraiment proposer une soirée comme celle-ci aux gens venus pour l’occasion. On savait que Miquelon attendait beaucoup de monde.”

"Comme c’est la 20ème édition, on voulait marquer le coup”

À ses côtés, Marco Gaspard, Patricia Gaspard, Annaelle Briand, Jean-Pascal Briand et Sheila Bonnieul sont au rendez-vous. Chacun met la main à la pâte pour que la fête puisse voir le jour. Qui dit vingtième édition dit disposition exceptionnelle comme l’explique Gino. “Comme c’est la 20e édition, on voulait marquer le coup. On voulait vraiment fédérer toutes les équipes présentes.”

Surtout que l’ASM ne peut pas organiser de buvette comme à l’accoutumée. Et pour cause, avec les travaux à la Maison des Loisirs, impossible d’installer le dispositif prévu à cet effet habituellement. Avec cette initiative, le club du village s’y retrouve tout de même.

Une soirée comme celle-ci est lucrative. Cela va nous permettre de financer nos futures actions, c’est cool. Gino Bonnieul

"Les plus anciens assurent le service”

Dans la salle, des joueurs de toutes équipes différentes conversent ensemble. On peut même voir quelques finalistes qui joueront le lendemain prendre un petit verre. Forcément, en tant que bon président, Gino a voulu préserver les footballeurs en lice tout le long du week-end. “On a voulu laisser les joueurs tranquilles vu qu’ils jouent ce week-end. Alors les plus anciens assurent le service”, explique-t-il en souriant. “La semaine dernière ils ont assuré une soirée dansante.”