Dans le Minnesota, la Saint-Pierraise Loevann L'Espagnol vit son rêve américain

La Saint-Pierraise Loevann L'Espagnol, 17 ans, est une lycéenne comme les autres. À une chose près. Alors que la plupart des adolescents de son âge préparent le baccalauréat et leur départ aux études dans quelques mois, elle a décidé, avec l’accord de ses parents, de partir vivre dix mois aux Etats-Unis.

Alix Desse •

C’est à l’âge de treize ans que Loevann, adepte des réseaux sociaux, découvre l’existence des échanges scolaires via les comptes Instagram de jeunes Français partis un an à l’étranger. Elle en parle à sa mère qui, dubitative, lui demande d’abord de passer son bac.

À lire aussi : Une première cérémonie de commémoration du 11 novembre avec Lilou, cadette de la Sécurité Civile

L’idée fait son bout de chemin. Loevann n’oublie pas son projet d’échange en faisant des recherches de son côté. C’est en avril 2022, lors d’un voyage en famille à Terre-Neuve, que les choses s’accélèrent. La jeune femme s’appuie sur son grand frère Rudy, parti une année pour un tour du monde afin de persuader ses parents. Devenir bilingue et découvrir. Tous les arguments sont bons pour partir dix mois dans le pays de l’Oncle Sam.

Un atterrissage loin des grandes métropoles américaines

Après quelques discussions et des craintes exprimées par Claude, son père, face "aux tueries dans les établissements scolaires du Texas ou du Maine", la machine est lancée. WEP Travel informe Loevann et ses parents qu’elle sera accueillie au sein d’une famille d‘accueil dans le Minnesota de septembre 2023 à juin 2024. Bien loin des grandes métropoles américaines ou du soleil de Floride ou de la Californie, Loevann n’avait, de toute façon, posé aucune option sur le choix de l’Etat.

. • ©Loevann Lespagnol

Une fois arrivée aux Etats-Unis, la lycéenne visite New York et se rend directement dans sa ville d’adoption : Dodge Center, petite commune à 130 kilomètres au sud de Minneapolis dans le Minnesota. L’appréhension est bien présente. Après un périple de quelques jours et un rhume, la Saint-Pierraise est arrivée à destination. Loin de ses proches et de son caillou, elle se rend compte du défi qui l'attend.

Une seconde famille et une nouvelle passion

Accueillie par Todd et Kris, ses “parents d’accueil”, Loevann découvre sa nouvelle vie au sein d’une maison où les animaux sont rois. Trois chats, six chiens et vingt-cinq poules tiennent une place importante au sein de la famille. L’agriculture règne en maître dans cet état du nord des Etats-Unis. La ville est entourée de champs de maïs et de soja. Todd et Kris ont trois enfants : Gavin, 24 ans et Irelynn, 19 ans, volent de leurs propres ailes. À la maison, Loevann passe du temps avec Lyla, 15 ans, troisième enfant du couple. Les centres d’intérêt convergent et l’intégration se fait donc facilement.

. • ©Loevann Lespagnol

La Saint-Pierraise intègre rapidement une équipe de volley-ball, “sans jamais avoir pratiqué ce sport” et découvre l’importance des soirs de match : “Tout le monde s’apprête et sort ses plus beaux habits”. Rapidement, elle apprend les rouages de ce sport. Mais aussitôt la technique assimilée que le championnat se termine déjà. Place cet hiver à la saison de basket.

"Dodge Center c'est un peu comme Saint-Pierre"

Dodge Center, c’est "un peu comme Saint-Pierre : c’est petit et il fait froid !". Le bourg de 2 600 âmes se situe à moins de 10 kilomètres du Kasson-Mantorville Senior High School, là où Loevann va étudier. Le système éducatif états-unien est différent : “On a cours jusque 14h50, puis après une large place est faite aux loisirs, aux sports.”

Bien qu’étudiant cette année aux Etats-Unis, Loevann devra faire sa terminale à son retour à Saint-Pierre car il n’existe pas d'équivalence entre les deux pays. Elle aurait pu étudier la terminale à distance pour ne pas perdre un an mais elle n’aurait “pas profité pleinement de son année d’échange”.

Alors en attendant de rentrer à Saint-Pierre-et-Miquelon, Loevann compte bien profiter de son passage sur le territoire américain pour voyager, découvrir un nouveau mode de vie et de nouvelles cultures. Tout ça en assouvissant son besoin de liberté et d’évasion.