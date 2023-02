De belles performances pour les nageurs du club des Drakkars en compétition à Terre-Neuve

Pendant trois jours, les nageuses et nageurs du club des Drakkars ont participé à une compétition à Terre-Neuve et Labrador. Là-bas, les sportifs locaux ont réalisé de bons résultats en accédant aux trois premières places dans la majorité des nages et des distances.

Marie-Paule Vidal •

Ils étaient plus de 200 participants dans les bassins de Carbonear, ville située dans la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador, pour défendre les couleurs de leurs clubs respectifs.

Neuf clubs au total, dont les Drakkars, ont pris part à la compétition. C'est le troisième rendez-vous sportif pour les nageuses et nageurs du club de Saint-Pierre et Miquelon depuis le début de la saison en septembre dernier. Et les entraînements ont payé.

Une première place pour ces licenciés des Drakkars

Inès Nicolas

Au 100 mètres crawl en 1 minute 07 secondes 64

Au 50 mètres crawl en 31 secondes 09

Au 100 mètres brasse en 1 minute 26 secondes 60

Maxence Nicolas

Au 200 m brasse en 3 minutes 29 secondes 01 qui améliore son temps de 3 secondes

Zoé Becker

Au 50 m crawl en 41 secondes 41

Au 200 mètres crawl en 3 minutes 18 secondes 73

Au 100 mètres brasse en 1 minute 57 secondes 36

Baptiste Nicolas

Au 200 mètres dos en 2 minutes 49 secondes 40

Au 200 mètres crawl en 2 minutes 40 secondes 12

Au 50 mètres brasse en 47 secondes 64

Nolwenn Lafourcade

Au 50 mètres brasse en 58 secondes 62. Elle progresse de 3,22 secondes.

Nolwenn Lafourcade au 50 mètres crawl dans le bassin de Carbonear à Terre-Neuve et Labrador • ©CLUB DES DRAKKARS

De l'argent, du bronze pour compléter le palmarès du club

Des nageuses et nageuses du club qui se sont également illustrés en accédant à la deuxième et à la troisième place dans leur catégorie respective. Pour les sportifs moins habitués aux compétitions, les résultats sont aussi très satisfaisants.

Pour les plus aguerris, cette compétition avait pour but de de réaliser de nouveaux temps de référence mais pas seulement.

Ça les motive, ça les remet en question. Ça leur permet de voir ce qu'ils doivent travailler pour les prochaines compétitions. Christine Légasse, entraîneur des Drakkars

Pour les sportifs moins habitués aux compétitions, ce rendez-vous était une occasion de montrer à leur entraîneur de quoi ils étaient capables.

Si certains nageurs ne se sont pas qualifiés, ce déplacement au Canada leurs a permis de faire des podiums à l'exemple d'Évy Foliot qui termine deuxième et troisième aux 100 m et 400 m 4nages. C est aussi le cas de Zoé Becker qui a fini première au 50 m crawl, au 200 m crawl et au 100 m brasse et deuxième au 50 m dos, au 100 m IM et au 100 m crawl.

Dernier encouragement entre nageuses et nageurs avant la compétition. • ©CLUB DES DRAKKARS

Pour Christine Légasse, ce voyage sportif est donc une réussite même si tous les licenciés n'ont pas pu venir.

Comme le souligne l'entraîneur "le rôle de professeur, c'est de leur apprendre la vie".

Je suis contente de la compétition et en dehors il y aussi eu l'entraide, leur comportement. C'était sympa. Christine Légasse, entraîneur des Drakkars

Prochain rendez-vous au Canada pour les Drakkars, début juin avec une compétition dans un bassin de 50 mètres à Saint-Jean. Et peut-être, ce n'est pas encore confirmé, au mois de mai pour les championnats de Terre-Neuve dans un bassin de 25 mètres cette fois.

En attendant, voici les résultats complets de la compétition à Carbonear qui a eu lieu du 17 au 19 février 2023.