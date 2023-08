De la Guyane à Saint-Pierre et Miquelon : portrait d'Amazone et Frédérick Leidsman

Amazone et Frédérick sont installés dans l'archipel depuis presque 3 ans. Ils tiennent un point d'alimentation bio. Auparavant, ils étaient agriculteurs et n'avaient jamais quitté leur territoire.

Redaction SPM •

Ils ont changé d'horizon et vivent aujourd'hui à Saint-Pierre et Miquelon. Amazone et Frédérick Leidsman sont venus avec un objectif professionnel en tête et l'envie de découvrir le froid.

Les recherches pour s'installer sur le territoire ont débuté en 2018 et furent laborieuses. Mais l'expérience est convaincante car après presque 3 ans sur le territoire, ils sont conquis par la qualité de vie familiale et professionnelle.

Ici on peut les [ndrl : les enfants] laisser jouer dans un parc et les laisser jouer tranquilles. On a moins d'inquiétude... de savoir s'il va se passer quelque chose. Mentalement c'est plus tranquille de vivre ici. Amazone Leidsman, entrepreneuse

Le couple n'avait jamais quitté la Guyane dont il est originaire. Agriculteurs de profession, ils tiennent désormais un magasin d'alimentation bio.

Carla Bucero Lanzi et Marie Paturel