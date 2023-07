Mathieu et André Vigneault sur les traces de leurs ancêtres de Saint-Pierre et Miquelon

Partager :

Après Poitiers et la Rochelle en 2019, la Nouvelle-Écosse en 2022 et Saint-Pierre et Miquelon cette année, Mathieu Vigneault est bien déterminé à en savoir plus sur ses ancêtres d'origine acadienne. Avec son père André, il a pu en apprendre davantage grâce à un résident de Saint-Pierre.

Marie-Paule Vidal

Connaître ses origines, retrouver son identité, Mathieu Vigneault en a fait sa priorité depuis plusieures années. Passionné de généalogie et de l'histoire de l'Acadie, le québécois est venu à Saint-Pierre et Miquelon pour en savoir plus sur ses origines acadiennes et sur le passage de ses ancêtres dans l'archipel. Ce que je croyais, c'était que ma famille était partie avec un groupe cohérent, complet avec le curé de l'époque pour aller peupler les Îles de la Madeleine depuis Miquelon. Et j'apprends aujourd'hui que ça ne s'est pas fait de façon aussi soudaine et coordonnée. Mathieu Vigneault, québécois à la recherche de ses racines Cette fois, il est accompagné dans cette aventure locale par son père André. Et difficile de ne pas aller à la rencontre du miquelonnais Bernard Vigneau, auteur d'un livret sur l'histoire acadienne de Saint-Pierre et Miquelon. À lire aussi : Un premier ouvrage consacré à l'histoire de l'Acadie pour le Miquelonnais Bernard Vigneau Bernard Vigneau qui "souhaite convaincre le plus de Vigneau possible de venir sur la terre de leurs ancêtres". Cette rencontre aura été très constructive... Le reportage de Calypso Vanier et Marie Paturel . ©saintpierreetmiquelon

