De nouveaux morceaux et de nouvelles scènes pour le groupe de rock Dode

Alors que l'été s'annonce chargé en festivités musicales, le groupe local Dode a sorti un nouveau morceau pour le plus grand plaisir de ses fans. Un groupe qui compte aujourd'hui 3 albums studios et un live et qui promet encore de belles découvertes

Lumière, c'est le titre de la nouvelle chanson que le groupe Dode à mise en ligne le 23 juin dernier. Un nouveau morceau que les amateurs de rock ont pu découvrir lors d'un premier concert estival le 30 juin dernier au Rustique et sans doute à nouveau ce vendredi soir au Bar à Quai. Une chanson écrite par Eric Dodeman, une musique et des arrangements signés Steven Yon, Pascal Simon et leurs compères Claire Poirier, Mickael Cloony et Oswen Lafitte.

Vous vous posez sûrement la question, le groupe Dode va-t-il sortir un nouvel album ? Au risque de vous décevoir, la réponse est non. En tout as pas pour le moment. Mais, puisqu'ici il y a un « mais », de nouveaux titres, ça, il y en aura.

Cela fait maintenant quelques années que le groupe Dode ne s'est pas lancé dans la production d'un disque, et pour cause. Fabriquer un CD ça coûte cher, ça prend du temps et ça ne se vend plus, ou bien moins qu'avant. Aujourd'hui la musique est consommée différemment, principalement sur les plateformes de streaming en ligne, et les morceaux fétiches viennent nourrir les playlists des fans directement sur leurs smartphones.

Dode n'arrête pas de composer pour autant, plusieurs nouveaux titres sont sortis au printemps 2022 sur les réseaux dans une série live. Cet automne, d'autres encore seront enregistrés et partagés au public.

Steven Yon était venue évoquer l'actualité du groupe au micro d'Annaig Morazé le 28 juin dernier.