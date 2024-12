De nouvelles aides et subventions pour les associations de Saint-Pierre et Miquelon

Partager :

Via son plan d'action sanitaire et sociale, la CPS propose désormais des aides et subventions aux associations et structures locales afin qu'elles puissent mener des actions visant à renforcer les liens sociaux et familiaux, encourager l'inclusion, et développer la citoyenneté. Aurore Vigneau était l'invitée de C'est vous qui le dites.

Depuis plusieurs années, le service d'action sociale de la CPS a de nombreuses missions qui ont pour vocation de venir en aide aux personnes en situation de précarité ou ayant certains besoins, mais pas seulement. À lire aussi: Saint-Pierre et Miquelon toujours solidaire du Téléthon Depuis récemment, ce service se consacre à un autre volet qui a aussi son importance à Saint-Pierre et Miquelon. "On est aussi sur tout le financement de la vie sociale locale pour permettre aux associations de porter leurs projets" explique Aurore Vigneau, responsable du service. Il est vrai que ce service a priorisé dans ses débuts les aides en faveur des familles de l'archipel avec des prestations afin d'avoir des bénéfices directs auprès d'elles. Maintenant que cet objectif semble atteint, le service d'action sociale se penche désormais sur l'aide aux associations porteuses de projets. Le but c'est aussi de responsabiliser les gens aux questions citoyennes, de favoriser l'implication dans l'animation de la vie sociale locale et de permettre à tout un chacun d'être solidaire, de s'entraider, et mieux se comprendre. Aurore Vigneau De manière ponctuelle ou pluriannuelle, le service d'action sociale de la CPS peut alors répondre aux demandes des associations, grâce au catalogue d'aides existantes. Aurore Vigneau, responsable du service action sociale de la CPS, était l'invitée de C'est vous qui le dites le 28 novembre 2024. ©saintpierreetmiquelon

