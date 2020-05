Début de quatorzaine en région parisienne pour les étudiants de Saint-Pierre et Miquelon

Comme d'autres ultramarins, 75 jeunes de l'archipel ont découvert à Roissy leur nouveau logement pour les deux prochaines semaines. Ce samedi matin, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est venue les rencontrer et constater l'installation de ce dispositif inédit.



Accueil dans un hôtel de Roissy pour les Saint-Pierrais, Miquelonnais et Guyanais • ©Mikaël Bastide

Accueil et gestes barrières

Des bénévoles de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme sont là pour encadrer les étudiants ultramarins • ©Mickael Bastide

C'est le début de la dernière étape avant de pouvoir espérer rentrer à la maison. Ce samedi la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est venue rappeler aux jeunes l'importance de cette quatorzaine pour préserver et empêcher la propagation de la Covid-19 dans les territoires ultramarins.Depuis la veille, les étudiants de Saint-Pierre et Miquelon et quelques éducateurs sportifs ont posé leurs valises au 3ème et 4ème étage d’un hôtel du Val d’Oise où sont aussi rassemblés de jeunes Guyanais.Encadrés par les bénévoles de la Fédération française de sauvetage et de secourisme, tous les nouveaux résidents se sont vus remettre des masques et du gel hydroalcoolique avant de remplir un formulaire de santé et de signer la charte d’engagement qui définit les conditions de leur quatorzaine.

Après une prise de température, une prise de tension, un premier test PCR et le visionnage d’une courte vidéo sur les gestes barrières, ils ont pu découvrir leur chambre simple ou double pour celles et ceux qui étaient déjà confinés ensemble auparavant comme c’est le cas de plusieurs couples.

Dans chaque chambre, une affiche qui rappelle les règles de cette quatorzaine • ©Marie Paturel

Quotidien et activités

Entrée de l'hôtel vu d'une chambre • ©Marie Paturel

Un premier soulagement

Sport, lecture, livraison et gestes barrières, tout a été pensé pour leur permettre de passer une quatorzaine dans de bonnes conditions.Côté alimentation, trois repas seront livrés chaque jour à leur porte mais tous auront aussi la possibilité d'avoir recours à un service de livraison auprès d'un hypermarché de la région.Si une bibliothèque sera bientôt mise à leur disposition, ils pourront aussi se dépenser physiquement par le biais de cours de sport qui seront proposés par petits groupes de 5 maximum sur un parking vide devant l'hôtel.Si l'arrivée en région parisienne est déjà un soulagement pour de nombreux jeunes, ils attendent désormais avec impatience le 30 mai, la date de leur retour annoncé sur l'archipel à bord d'un vol direct.