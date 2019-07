Des dégradations constatées dans le centre-ville de Saint-Pierre

Le centre-ville de Saint-Pierre a fait l'objet de plusieurs incivilités au cours des derniers jours. La dernière en date concerne l'aire de jeux municipale située à l'angle de la rue Abbé Pierre Gervain et de la rue des Petits Pêcheurs.Sur Facebook, la mairie a dénoncé ces nouvelles dégradations et a annoncé vouloir déposer plainte.Dernièrement, des dégradations avaient aussi été constatées sur l'espace culturel municipal ainsi que sur des jardinières installées aux abords des rues du centre-ville.Le reportage d'Emilie Boulenger et Alain Rebmann.