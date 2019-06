"Avant le départ", les jeunes comédiens montent sur les planches

Dans quelques semaines, la plupart d’entre eux auront quitté l’archipel, direction les études.



Le départ des bacheliers de Saint-Pierre et Miquelon vers l’Hexagone ou le Canada est comme souvent, un déchirement. Mais quatre des comédiens amateurs de la troupe de théâtre d’Anaïs Hébrard ont décidé de ne pas garder pour eux leurs émotions, leurs doutes et leurs envies, et de les transmettre à travers un spectacle théâtral.

Un cabaret présenté mercredi et vendredi dernier au Centre Culturel et Sportif de St Pierre, intitulé « Avant le Départ ». Des scènes jouées devant un public composé notamment de parents, et qui mettent en lumière l’épineuse question du non retour de nombreux jeunes de l’archipel.



Les comédiens ados se préparent par ailleurs à présenter leur pièce « Anna Femme de Bourreau » dans le Off du Festival d’Avignon. Une première pour Saint-Pierre et Miquelon. Une collecte participative a été mise en place afin de soutenir leur déplacement.



Voyez le reportage préparé par Frédéric Dotte et Emmanuel Morel.