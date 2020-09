Des ateliers pour sensibiliser les collégiens à l'environnement

Depuis 2 ans l'association France Nature Environnement intervient auprès des classes de SEGPA du collège Saint-Christophe

Claire Arrossaména •

"L'objectif est de montrer aux enfants ce que l'on fait dans le jardin, de les sensibiliser aux plantations et à la récolte. De leur montrer que ce n'est pas si difficile et que c'est à la portée de tout le monde. Elodie Locquet, bénévole FNE

C'est très enrichissant pour les élèves déjà de toucher et de palper. C'est plus ludique. Après en cours on va revoir le cycle de la pomme de terre : quelle sont les étapes mais aussi quels sont les différents métiers qui peuvent exister. Dominique Sabarots, professeure de sciences de la vie et de la terre

©saintpierremiquelon

Eveiller les consciences, susciter des vocations, aborder de façon ludique le développement durable : les bénévoles de l'assocation France Nature Environnement ont à coeur de sensibiliser les plus jeunes à leur cause. Pour faire passer leur message, ils ont choisi le milieu scolaire. Ainsi, depuis le début de l'année des élèves de la classe de 4ème SEGPA du collège Saint-Christophe ont droit à des cours de sciences de la vie et de la terre un peu différents.Mardi, avec leur professeure les élèves se sont rendus au jardin partagé de l'association afin d'en apprendre plus sur la pomme de terre :Comprendre l'écosystème d'une plantation, le rôle des insectes, l'importance de la biodiversité : rien n'est oublié lors de ces ateliers. Du potager à l'assiette, les élèves sont aussi invités à déguster leur récolte. Pour la pomme de terre cela sera en frite ou en gâteau. Hé oui il fallait y penser ;-)Le reportage de Karim Baïla et Adrien Develay :France Nature Environnement c'est 10 membres actifs et une quinzaine de bénévoles. C'est aussi la seule association de protection de l'environnement sur le territoire avec des projets et des ambitions. Pour en savoir plus Claire Arrossaména a reçu sur le plateau du journal télévisé Paul Scoffoni, le président de FNE à Saint-Pierre et Miquelon. Retrouvez ici son entretien :