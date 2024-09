Des effectifs en hausse dans l'apprentissage à Saint-Pierre et Miquelon

Quinze jours après les autres lycéens, les élèves du centre de formation et d'apprentissage de Saint-Pierre et Miquelon ont eux aussi fait leur rentrée scolaire. Une rentrée couplée aussi avec de l'alternance en entreprises.

Boulanger, cuisinier, mécanicien ou encore esthéticienne..., ils sont 12 cette année à se former ainsi au CFA de la CACIMA. Une augmentation de trois élèves par rapport à l'année précédente, synonyme aussi du besoin de formation sur l'archipel dans certains secteurs.

Créé à la rentrée scolaire de 2021 après la fermeture de la section apprentissage du Lycée professionnel, le 1er CFA de Saint-Pierre et Miquelon est désormais complémentaire de la section du lycée Professionnel dans un territoire où la formation dans certains secteurs est complexe de par l'éloignement et la petitesse du territoire.

Ils étaient alors six apprentis en CAP et Bac Pro dans les domaines de la cuisine, de la pâtisserie, de la soudure, de la petite enfance et des métiers de l’accueil.

Aujourd'hui ils sont deux fois plus au départ de cette nouvelle année scolaire, dans laquelle ils entameront aussi des sessions en alternance au sein d'entreprises locales.

50 % d'insertion professionnelle réussie

Sur les trois dernières sessions annuelles de formation, le taux d'obtention de diplôme à l'issue du cursus a été de 66 % selon les chiffres de la Cacima. Avec un taux d'insertion professionnelle de 50 %. Seul point négatif : 33 % des apprentis arrêtent en cours de formation.

Le reportage d'Ivan Rakotovao et Hachime Said :