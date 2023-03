Des formations en sécurité pour des adolescents de Saint-Pierre et Miquelon

Après avoir visité, notamment, les locaux de la Préfecture et de la Croix-Rouge, la première promotion des cadets de la sécurité civile du collège Saint-Christophe a participé à une formation aux extincteurs proposée par l’Association pour la Formation Continue (AFC).

Depuis l’année dernière, 14 cadets volontaires du collège Saint-Christophe se forment au secourisme et découvrent les différents organismes et réseaux de la sécurité civile. Lors d'un nouveau rendez-vous, les jeunes collégiens de la classe de 4ème ont eu l’opportunité de s’entraîner à la manipulation des extincteurs avec les professionnels de l’AFC.

L’occasion de se rendre compte de l’utilité de ces différents types d’appareils de lutte contre les incendies. « Ils se sont aperçus qu’enlever la goupille de l’extincteur n’était pas si simple, que des fois ça ne marchait pas », constate Franck Sperzagni, formateur au sein de l’AFC.

L'apprentissage théorique et pratique de l'usage de l'extincteur, sur le bruit et la réaction de l'appareil, fait que le jour où on en a besoin, on enlève cet effet de surprise Franck Sperzagni, Formateur AFC

S’exercer pour mieux appréhender le risque incendie, l'exercice reste impressionnant et l'expérience enrichissante pour les participants. "Tu apprends pleins de trucs et si jamais un incident arrive tu sais comment réagir" se réjouit Julie, élève de 4ème au collège Saint-Christophe.

L'objectif du dispositif des cadets de la sécurité civile, orchestré par l’Éducation nationale et le ministère de l’Intérieur, est de faire acquérir à ces collégiens des réflexes citoyens en matière de sécurité. Pour Anthony Sauvourel, responsable de la cellule prévention des risques et du public à la préfecture, les jeunes apprentis « vont apporter un savoir chez eux et puis ce sont des futurs citoyens, des futurs parents. Ils sont aussi, en tant que cadets, les représentants de la sécurité dans leur établissement. »

Une session d’une heure très instructive qui, probablement, pourrait susciter des vocations dans les rangs des cadets du collège puisqu’ils auront pour mission, une fois la formation passée, de devenir référents de sécurité au sein de leur établissement pour réaliser les gestes de premiers secours et lors d'exercices d'évacuation.

Aussi, un diplôme leur sera remis au mois de juin. L’occasion de faire connaître les cadets de la sécurité civile à leurs camarades et de susciter une envie d’engagement pour former une nouvelle promotion à partir de septembre prochain.

