Des légendes de la LNH à Saint-Pierre et Miquelon pour le plus grand plaisir des amateurs de hockey

Ron Duguay, Brian Skrudland ou encore Bernie Nicholls... Plusieurs légendes de la LNH sont venues participer à un match de gala face à une sélection de joueurs séniors de l'archipel ce mercredi 21 février. Cela faisait 13 ans qu'un tel événement n'avait pas eu lieu.

C'est un véritable événement pour les amateurs de hockey. Et ils sont nombreux dans l'archipel. Plusieurs joueurs étoiles de la LNH, la ligue nord-américaine, étaient sur la glace de Saint-Pierre ce mercredi 21 février pour le Gala des Légendes. Une rencontre unique avec, face à eux, une sélection de joueurs séniors membres des Cougars et des Missiles. 750 spectateurs étaient réunis à la patinoire ce soir-là.

Le reportage d'Anaïs Bocher et Jérôme Anger :

Rencontre avec les jeunes

Au lendemain de cette rencontre, Ron Duguay et Brian Skrudland ont participé à l'entraînement de la section sportive, pour la plus grande joie des jeunes passionnés de hockey. Le reportage d'Aldric Lahiton et Jérôme Anger :