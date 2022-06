Des stages destinés aux scolaires marquent la reprise à l'école municipale de voile de Saint-Pierre

Apprendre à gréer et manier une embarcation, un catamaran par exemple, ou encore se placer dans un bateau et s’arrêter correctement, voici quelques notions transmises au public du jour, des collégiens des classes de 6ème du lycée Émile Letournel .

Le but étant de leur faire découvrir une nouvelle activité et de leur permettre d’être autonome sur l’eau, une fois les bases principales de la navigation à voile acquises par tous.

Des sorties qui se font sous la vigilance de l'éducatrice sportive.

Ils s'en sortent plutôt pas mal. Ils sont tous très à l'aise sur l'eau et ça tourne bien donc il n 'y a aucun problème. Puis nous on est content aussi. c'est le principal.

Des sorties en mer très demandées par les établissements scolaires, surtout que l'école municipale de voile dispose de plusieurs supports pour voguer au grès du vent.

Avant on avait que des optimistes mais on est passés au Kayac, au char à voile, au catamaran donc on est beaucoup plus diversifiés, ce qui fait que les scolaires ont envie de toucher à tout.