Des témoignages de comportements altérés et d'amnésies partielles après une soirée dans un bar de Saint-Pierre

Lors d'une soirée musicale le vendredi 13 janvier dernier, plusieurs consommateurs auraient eu des comportements altérés et amnésies partielles après avoir absorbé des boissons. Pour le patron, quelqu'un aurait versé des substances volontairement dans les verres.

Philippe sans •

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le patron du bar Le Rustique à Saint-Pierre a du mal à avaler la chose. Et on le comprend. Vendredi 13 janvier dernier, son établissement accueillait le groupe rock local Aréiôn à partir de 22h30. Comme à chaque fois, une bonne chambrée de spectateurs et donc de consommateurs.

Sauf que quelques clients ont eu des comportements altérés après avoir consommé des boissons, sans avoir apparemment bu plus que de raison. Certains ont même fait état le lendemain d'un trou noir, avec une amnésie partielle du reste de la soirée comme le raconte un témoin.

Le copain a bu le même nombre de verres que moi, sans excès, et les mêmes choses que moi, sauf qu'il a laissé à un moment son verre alors que moi je l'ai gardé avec moi toute la soirée. Le lendemain, il ne s'est pas souvenu d'une partie de la soirée. Un participant de la soirée

D'où le message publié sur la page Facebook de l'établissement quelques jours après par le patron, qui cherche des témoignages et incite les consommateurs à faire attention :

Apparemment une personne (pour rester poli) se serait « amusée » à mettre je ne sais quelle merde dans les verres de plusieurs clients dans la soirée de vendredi dernier. (...). Nous avons contacté les services concernés pour demander une enquête (...) En attendant faites gaffe à vous et à vos verres quand même. Patron du Bar Le Rustique

Au Dunefest déjà l'été dernier

L'été dernier, lors du traditionnel festival du Dunefest à Miquelon-Langlade pendant le week-end des 5 et 6 août 2022, quatre jeunes spectatrices étaient venues au stand de la Croix-Rouge se plaindre de malaise après avoir consommé sans abus des boissons.

Des soupçons de GHB ou autres produits versés dans leur verre avaient été signalés à la gendarmerie présente sur place, mais sans que cela puisse déboucher sur quelque chose de concret.

Contactée à propos de cette nouvelle affaire dans un bar cette fois-ci, la gendarmerie de Saint-Pierre et Miquelon prend la chose très au sérieux et entend enquêter.