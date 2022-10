Direction Terre-Neuve pour six athlètes du club de taekwondo de Saint-Pierre

Le club Hong Sang Nae a été invité ce week-end par le club "Earle's Tae Kwon Do" de Bay Roberts à participer à une compétition. Six licenciés, âgés de 12 à 17 ans se sont entraînés ce jeudi pour la dernière fois avant le départ.

Redaction SPM •

Même s'ils sont retenus, les coups sont réels. Et pour cause, un dernier entraînement avant une compétition implique toujours plus d'engagement. Ce jeudi, le club de taekwondo Hong Sang Nae de Saint-Pierre peaufinait les derniers détails, avant le premier déplacement de l'année.

Invités par un club terre-neuvien

L'un des piliers d'un club sportif, c'est forcément la compétition. Le club Hong Sang Nae en profite à chaque fois qu'il en a l'occasion. En ce mois d'octobre, c'est à Terre-Neuve que la structure va poser ses tenues, invitée par le club Earle's de Bay Roberts. Six jeunes licenciés - quatre filles et deux garçons - âgés de 12 à 17 ans vont pouvoir se mesurer à des taekwondoïstes canadiens.

Lors de cet ultime entraînement avant le départ, les sportifs ont donc sorti l'artillerie lourde. "Il y a forcément le casque, avec une visière. Les mitaines aussi, pour les coups de poing, le plastron qui est l'élément central, et pour finir la coquille - comme dans tous les sports de combat - et les protège-tibias" énumère Maël, un des compétiteurs.

Travailler les automatismes

Bien se protéger est essentiel, surtout que les cours ont repris depuis peu, et les entraînements ont été rares. "Pendant cette période de préparation, on a pas trop travaillé sur les aspects techniques et tactiques. On a plus travaillé sur le cardio, sur les bases et les gestes fondamentaux, et sur les automatismes, parce que c'est difficile pour eux de tout assimiler en si peu de temps" explique Michel Abraham, directeur technique du club Hong Sang Nae, qui souhaite avant tout que son équipe prenne du plaisir. "C'est un déplacement enrichissant, c'est très important pour eux d'aller en compétition, de s'affirmer et d'avoir confiance en eux".

De la confiance, les combattants en ont assurément : seuls les plus aguerris ont été sélectionnés. Tous ont participé à des tournois, avec des titres à la clé.

Le reportage d'Adrien Develay et Élise Marné.