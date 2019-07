Des discussions sur le budget 2019 et le STAU au conseil municipal de Saint-Pierre

Interview de Karine Claireaux Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

L’ordre du jour de ce conseil municipal comportait plusieurs projets de délibérations sur le budget communal, l’élaboration du schéma directeur d’eau potable et d’assainissement et sur le STAU (schéma territorial d’aménagement et d’urbanisme).Devant les élus, le maire Karine Claireaux a présenté les six projets de délibérations du conseil municipal, dont le premier qui portait le budget communal 2019 qui a subi quelques modifications en raison, notamment, de l’augmentation des subventions destinées aux associations.Le STAU a aussi fait l'objet de longues discussions. Ce document de planification à horizon 2030 réalisé par la collectivité territoriale est destiné à devenir l'unique référent en matière d’aménagement et d’urbanisme.L'interview de Karine Claireaux au micro de Bianca Careto.