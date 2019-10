Disparition d'Elie Claireaux : une vie d'engagement pour Saint-Pierre et Miquelon

Le Saint-Pierrais Elie Claireaux s'est éteint à Rennes à l'âge de 82 ans.

Frédéric Lahiton - Mehdi Elghazouani •

Ancien professeur au lycée Emile Letournel, Elie Claireaux était aussi syndicaliste à la CFDT et avait participé aux différentes campagnes de défense des droits de pêche de Saint-Pierre et Miquelon.En pleine période de tension avec la métropole lors de l'atterrissage d'un avion militaire à Saint-Pierre en 1989, il s'était distingué en inscrivant sur l'appareil un "merci François", adressé au président de la République François Mitterand. Une initiative qui avait marqué les esprits.Elie Claireaux aura également été directeur de l'ancienne patinoire, président du Hockey Sporting Club ou encore élu à la tête du conseil économique et social local en 1994.Retour sur la vie d'Elie Claireaux avec ce reportage de Frédéric Lahiton.En avril 2012, le travail d'Elie Claireaux visant à rendre hommage aux victimes du nauffrage de La Clarisse portait ses fruits avec l'installation d'une plaque commémmorative.Le reportage de Frédéric Dotte et Alain Rebmann diffusé le 3 avril 2012.