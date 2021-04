Du sport et du plaisir pour les jeunes du Hockey Mineur de Saint-Pierre et Miquelon

Des matchs, des concours d'habileté et surtout le plaisir de partager de bons moments, c'était le programme proposé ce week-end par le Hockey Mineur à la patinoire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la bonne ambiance était au rendez-vous pour les petits comme pour les grands.

Isabelle Thomelin

La glace et les murs de la patinoire ont vibré tout le week-end au rythme des activités proposées par le Hockey Mineur. Deux jours pendant lesquels tous les licenciés et leurs familles ont pu se retrouver à l'occasion de matchs, de concours ou encore de jeux.

Cet événement festif et familial était d'autant plus attendu cette année que les déplacements à l'extérieur ou la visite d'autres clubs n'ont pas été possible en raison de la crise sanitaire.

La saison n'est pas encore terminée pour les jeunes du hockey mineur. Frédéric Fouchard est secrétaire de l'association , il dresse le bilan du week-end organisé du 16 au 18 avril à la patinoire de Saint-Pierre.

Près de 150 licenciés ont pris part à la manifestation sportive. Frédéric Fouchard était l'invité de Mathias Raynaud le dimanche 18 avril.