Des élèves de terminale du lycée de Saint-Pierre en immersion à Caen

C'est le tout premier déplacement du genre pour des élèves du lycée d'État de Saint-Pierre et Miquelon. 18 jeunes ont quitté l'archipel ce mercredi 8 novembre direction La Normandie pour y découvrir les formations post-bac proposées à Caen.

C'est un agenda bien rempli qui attend les lycéens de terminale du Lycée Émile Letournel. Ce séjour d'une semaine a pour but de permettre aux jeunes de découvrir le campus et l'Université de Caen, de voir ce qu'est la vie étudiante. Mais pourquoi Caen ? Et bien parce que Saint-Pierre et Miquelon est rattachée à l'académie de Normandie.

Les jeunes,accompagnés de la proviseure, des professeures documentaliste et de SES (Sciences économiques et sociales), seront en immersion dans des filières unversitaires et pourront donc découvrir les formations post-bac proposées sur place.

Ce voyage est une opportunité car on pourra découvrir ce que sera la vie universitaire. Enzo, Élève de terminale

Les lycéens ont quitté Saint-Pierre ce mercredi 8 novembre. Avant leur départ, Martine Briand s'est entretenue avec la proviseure du Lycée.

Le programme du séjour d'immersion universitaire détaillé.