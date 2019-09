Les élèves de Saint-Pierre et Miquelon ont fait leur rentrée

Rentrée scolaire au lycée Emile Letournel

Rentrée scolaire à Miquelon

Une nouvelle routine débutait en ce jeudi matin de rentrée scolaire. Petits et grands retrouvaient les bancs d'école après de longues vacances estivales.Au total, l'archipel recense 1126 élèves inscrits dans neuf établissements scolaires.Vanessa Etienne et Bianca Careto ont assisté à la rentrée des classes de 4ème et de 3ème du lycée Emile Letournel.À Miquelon, les enfants découvraient aussi leur nouvelle classe au sein de l'école du Socle. L'établissement regroupe 83 élèves allant de la maternelle à la 3ème.Le reportage de Martine Briand et Enzo Giugliano.