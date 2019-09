Les élus de Saint-Pierre et Miquelon réagissent à la disparition de Jacques Chirac

Karine Claireaux sur la disparition de Jacques Chirac Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Son envergure, sa lutte incessante contre les extrémismes, son engagement en faveur de tous les Français, ses liens indéfectibles avec les territoires d'outre-mer : un grand homme d'État et de paix nous a quittés aujourd'hui. — Annick Girardin (@AnnickGirardin) September 26, 2019

Jacques Chirac s'était rendu à deux reprises à Saint-Pierre et Miquelon. Une première fois en août 1987 en tant que Premier ministre, puis en septembre 1999 alors qu'il était président de la République.Les élus de l'archipel se souviennent particulièrement de cette seconde visite. Karine Claireaux, conseillère municipale à l'époque, se souvient d'un homme "qui allait vers les gens".Karine Claireaux interrogée par Martine Briand.Député de Saint-Pierre et Miquelon de 1986 à 2007, Gérard Grignon a travaillé sur plusieurs dossiers avec Jacques Chirac qui, selon lui, "savait écouter les parlementaires d'outremer".Le témoignage de Gérard Grignon recueilli par Flavie Bry.Président du conseil général en 1987 et maire de Saint-Pierre en 1999, Marc Plantegenest se souvient lui d'un homme au "caractère bient trempé" qui avait "un attachement profond à l'archipel."Marc Plantegenest au micro de Guillaume Desmalles.Stéphane Lenormand, qui était vice-président du conseil général en septembre 1999, se souvient aussi de ses échanges avec Jacques Chirac et évoque "un homme simple, accessible et plein d'humour qui a laissé de très bons souvenirs".Stéphane Lenormand interrogé par Flavie Bry.Pour le sénateur de Saint-Pierre et Miquelon Stéphane Artano, Jacques Chirac était un président "vraiment attaché à l'outremer".Stéphane Artano interrogé par Flavie Bry.La ministre des outremer Annick Girardin a aussi tenu à rendre hommage à Jacque Chirac, en saluant notamment "ses liens indefectibles avec les territoires d'outremer."