En 2025, cet armateur proposera aux passagers des traversées de l'Atlantique en cargo à voile

Alors que son cargo à voiles Néoliner Origin est toujours en phase de construction en Turquie, l'armateur Néoline s'associe avec la coopérative Sailcoop. L'objectif, commercialiser des traversées transatlantiques pour passagers dès l'été 2025.

Alors que son cargo à voile Néoliner est toujours en phase de construction, le projet de fret maritime responsable dans l'océan Atlantique va prendre un nouveau tournant pour Néoline. En effet, l'armateur annonce s'associer avec la coopérative Sailcoop afin de commercialiser des traversées transatlantiques pour passagers dès l'été 2025.

. • ©Neoline

À raison d'un départ par mois, il sera donc possible de prendre part aux voyages du gigantesque navire de plus de 136 mètres de long. Pour les destinations, rien ne change à ce qui était prévu initialement. Les passagers suivront le trajet du fret maritime. Depuis Saint-Nazaire, le navire passera par Baltimore aux Etats-Unis, Halifax et Saint-Pierre.

À lire aussi : Transport maritime : la construction du cargo à voile de la société Neoline se poursuit en Turquie

Il sera même possible d'effectuer "la grande boucle transatlantique." Un voyage permettant de passer par toutes les villes citées, et de revenir en France en repassant par Saint-Pierre et Miquelon. Le tout en un mois.

"Une expérience décarbonée et unique sur un navire de transport de marchandises."

Alors que l'ouverture de la billetterie est prévue en janvier 2025, Néoline et Sailcoop tablent sur le mois d'août 2025 pour effectuer les premières traversées. Pour ce faire, six cabines doubles seront proposées, et douze passagers pourront voyager à bord du cargo à voiles. "Voyagez dans des conditions exceptionnelles pour une expérience décarbonée et unique sur un navire de transport de marchandises", peut-on lire sur le communiqué annonçant le projet. Une expérience qui a un prix. À partir de 3000 € pour treize jours de traversée, repas inclus.

En attendant, la mise à l'eau du bateau est prévue pour décembre prochain. Les premiers voyages à Saint-Pierre et Miquelon pour du fret, eux, devraient débuter en juillet 2025.