Des entraînements spécifiques pour les gardiens du hockey mineur de Saint-Pierre

SPM la 1ère •

Entrainement gardiens de but • ©saintpierremiquelon

La saison de hockey sur glace bat son plein à la patinoire de Saint-Pierre. Plusieurs actions sont mises en place à destination des jeunes par les nouveaux membres de la ligue de hockey sur glace de Saint-Pierre et Miquelon.L'objectif de ces stages et de développer la pratique du hockey et de renforcer le jeu des jeunes hockeyeurs. Exemple avec les gardiens de buts du hockey mineurs qui ont eu le droit à une séance particulière.Reportage Marie Paule Vidal et Amain Rebmann.