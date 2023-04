Europhil 2023, un événement philatélique international qui se prépare à Saint-Pierre et Miquelon

Partager :

Saint-Pierre et Miquelon est connu internationalement pour sa philatélie. Du 22 au 25 juin, l’archipel accueille pour la première fois l’Académie européenne de la philatélie. Une compétition internationale à l’initiative de Jean-Jacques Tillard, membre de cette institution et lauréat de nombreux concours dans le domaine. Le passionné prépare cet événement avec Michel Le Carduner et Jean-Jacques Oliviero depuis plus de quatre mois.

Carla Bucero Lanzi •

Une quarantaine d’exposants philatélistes sont attendus en juin prochain au musée de l’Arche à Saint-Pierre pour le championnat Europhil SPM 2023. Ils vont mettre en compétition leurs études qui se présentent sur un cadre de 16 pages. À lire aussi : Le Saint-Pierrais Jean-Jacques Tillard représentant de la France aux championnats du monde en Suisse

Cet événement est à l’initiative de Jean-Jacques Tillard, membre de l’Académie européenne de philatélie depuis 2008. “C’est le quatrième championnat philatélique de l’archipel”, explique-t-il. “De manière à élargir cette exposition à l’Amérique, nous avons invité les trois sociétés nord-américaines à se joindre à nous, les États-Unis, le Canada, et bien sûr le club philatélique de Saint-Pierre et Miquelon.” Jean-Jacques Oliviero, Jean-Jacques Tillard et Michel Le Carduner préparent depuis plus de quatre mois un évènement philatélique d'envergure internationale programmé en juin 2023. • ©Corentin Bélard Faire rayonner l'archipel grâce à la philatélie Pour mener à bien ce projet qui nécessite une importante logistique, Jean-Jacques Tillard est aidé par Michel Le Carduner, président de l’association du Carrefour culturel Saint-Pierrais. “Nous allons aider à la logistique. Par exemple lorsque les philatélistes vont arriver, nous allons nous répartir l’accueil, organiser leurs déplacements à Miquelon ou à l'île aux Marins.” Cette compétition permet aussi un rayonnement important pour l’archipel, “Jean-Jacques c’est une pointure internationale dans le domaine de la philatélie ! Il vient encore de rafler un prix à Edmonton (Canada). Depuis 1985, on a la chance d’avoir des artistes locaux qui réalisent de nombreux timbres et une des spécificités c’est les timbres gravure douce ce qui est un fantastique vecteur pour le rayonnement de l’archipel.”

Partager :