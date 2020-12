Évacuations sanitaires : une absence de correspondance pour Miquelon qui agace

Vendredi soir, plusieurs Miquelonnais de retour d’evasan ont dû passer la nuit à Saint-Pierre. La correspondance pour Miquelon ne sera pas assurée avant le mois de janvier.

Hélène Corbie •

"Je trouve ça scandaleux. Avant, le vendredi, on arrivait à avoir une correspondance. Ca fait trois fois qu’on vient, trois fois qu’il faut se débattre tous seuls. Personne ne veut nous écouter [...] Tout le monde se fout de nous." David Poirier

« Je suis déçue de devoir rester sur Saint-Pierre et étonnée qu’on me dise qu’en plus le billet d’avion n’est pas pris en charge le lendemain. Il faut qu’on le prenne nous-même, on est pas prioritaire. Les malades que j’ai croisés et qui viennent régulièrement pour des soins me disent que c’est très rare qu’ils puissent rentrer chez eux le soir même. » Vicky de Arburn

Tandis qu'ils revenaient de Saint-Jean suite à des rendez-vous médicaux ou des opérations chirurgicales, plusieurs Miquelonnais ont dû dormir à Saint-Pierre ce vendredi soir à leur retour d’evasan. Une situation exaspérante pour les patients qui estiment que cette situation n’est pas un cas exceptionnel.Il y a quelques semaines, un accord a été signé entre la CPS, Air Saint-Pierre et la collectivité pour assurer le transit des Miquelonnais. Quand la correspondance n'est pas possible, une nuit d'hôtel est prise en charge par la CPS, au départ comme à l'arrivée. Pour ces patients, la prise en charge est insuffisante et la situation trop habituelle.L'absence de correspondance devrait se pourquivre jusqu'au début de l'année 2021. Cette situation résulte d'un manque d'effectif chez Air Saint-Pierre. Il n'y a en ce moment qu'un seul équipage de vol disponible. L'autre est actuellement à Toulouse dans le cadre de la livraison du nouvel ATR.Le reportage d'Hélène Corbie et Charlotte Boniteau :