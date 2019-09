Une exposition se prépare pour célébrer les 20 ans du musée de l'Arche

En attendant la mise en place d'une nouvelle exposition permanente au printemps 2020, et pour célébrer les 20 ans de l'établissement, une exposition consacrée au peintre Joseph Lemoine sera proposée prochainement au musée de l'Arche.Peintre sourd et muet, Joseph Lemoine peignait la vie quotidienne de Saint-Pierre et Miquelon au 19ème siècle. Ses toiles seront exposées à l'Arche du 23 octobre au 15 décembre prochains.Le reportage de Martine Briand et Alain Rebmann.